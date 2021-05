Zu teuer - Jetzt platzt der Traum vom Eigenheim für junge Familien

Wohneigentum boomt: Fast die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer wünscht sich ein Einfamilienhaus . Das treibt den Preis in die Höhe. So kostet ein Einfamilienhaus 1,9 Prozent und eine Eigentumswohnung 0,8 Prozent mehr als im Vorquartal, wie eine neue Studie der Raiffeisen zeigt.

«Wenn es so weiter geht, kostet Wohneigentum Ende Jahr bis zu 7 Prozent mehr», sagt Martin Neff, Raiffeisen Chefökonom zu 20 Minuten. Das Problem: Es gibt zu wenig Angebote. Denn Bauland ist teuer und viele Investoren haben in den letzten Jahren vermehrt auf Mietwohnungen gesetzt.

Schweizer müssen weniger lange sparen als Deutsche

Ein Blick über die Grenzen zeigt aber, dass Eigentumspreise in der Schweiz im Verhältnis zum Einkommen nicht besonders hoch sind. So muss ein Haushalt hierzulande für eine Eigentumswohnung durchschnittlich nur rund achteinhalb Jahre arbeiten.

In Deutschland sind es über neun Jahre, in Österreich über zehn und in Frankreich sogar dreizehn. Trotzdem besitzen weniger Personen ein eigenes Haus in der Schweiz: Die Wohneigentumsquote liegt hierzulande gerade einmal bei 36 Prozent.