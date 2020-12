In den sozialen Medien erntet der Kanton für den Pilotversuch viel Lob.

Während die Sieben-Tage-Inzidenz in der Woche vom 6. bis 13. Dezember noch bei 202 Personen lag, waren es eine Woche später noch 55 Neuinfektionen.

Mit Flächentests in Südbünden konnte der Kanton Graubünden seine Corona-Fallzahlen senken.

«Hier ist ein Pro am Werk!», lobt ein Twitterer das Vorgehen.

Der Kanton Graubünden konnte seine Corona-Fallzahlen innert Kürze um 73 Prozent senken. Während die Sieben-Tage-Inzidenz in der Woche vom 6. bis zum 13. Dezember noch bei 202 Personen lag, waren es eine Woche später noch 55 Neuinfektionen. Bei den Tests konnten die Behörden 192 asymptomatische Personen herausfischen. Hinter dem Erfolg stehen Flächentests und Nachtests , die in Südbünden durchgeführt wurden. Auch führen die Behörden die gesunkenen Fallzahlen auf den seit zwei Wochen geltenden Gastro-Lockdown zurück.

In den sozialen Medien erntet der Kanton für den Pilotversuch viel Lob. «Wow! Der Kanton Graubünden konnte mit den Massentests die Covid-19-Inzidenz in den entsprechenden Regionen um 73 %(!) reduzieren», schreibt ein Twitterer. Weiter meint er: «Hier ist ein Pro am Werk! Worauf warten die anderen Kantone noch?» Auch ein anderer Nutzer findet: «Die Kantone sollten von den Erfahrungen profitieren und es ihnen gleichtun!»