Virtueller Wettkampf - Jetzt prügelt sich die Deutschschweiz live mit der Romandie

Der Kampf der Kämpfe im Röstigraben findet auch im E-Sport seinen Platz. Dieses Jahr kämpfen die Spieler am «Red Bull uneverse presented by Logitech G» im Verkehrshaus Luzern in folgenden Disziplinen: «League of Legends», «Counter Strike: Global Offensive», «Super Smash Bros. Ultimate», «FIFA 2020», «Rocket League», «Minecraft» und «Gang Beasts».