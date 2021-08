«Ich will nichts Illegales» - Jetzt redet der Organisator der umstrittenen «Gässle»-Aktion

Am Sonntag soll in der Basler Innenstadt fasnächtlich durch die Strassen gezogen werden. Diverse Massnahmen-Kritikerinnen und -Kritiker teilten den Aufruf fleissig in den sozialen Medien. Fasnächtler und Fasnächtlerinnen kritisieren die Aktion. Jetzt meldet sich der Initiant zu Wort.

Am Sonntag soll in Basel in fasnächtlicher Manier durch die Innenstadt gezogen werden, auch wenn sonntags das Trommeln und Piccolo spielen verboten ist. Ein entsprechender Aufruf wurde auch von Massnahmen-Kritikern und -Kritikerinnen fleissig in den sozialen Medien geteilt. Die Aktion wurde von aktiven Fasnächtlern und Fasnächtlerinnen scharf kritisiert und die Cliquen distanzierten sich davon.

«Das ist ein Missverständnis», sagt jetzt der Organisator der Aktion. «Ich rief nicht zum Trommeln und Pfeifen auf in meiner Nachricht, sondern zu einem anständigen und friedlichen Marsch», so der Baselbieter Unternehmer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er wolle «nichts Illegales» veranstalten und verweist auf die Eigenverantwortung der Teilnehmenden. «Beim Gässle vom Sonntag geht es nicht um Corona, sondern um die drohende Spaltung der Gesellschaft», sagte der Organisator zu 20 Minuten. Die jüngsten Entwicklungen seien schrecklich, deshalb habe er sich zu dieser Aktion entschieden. Er wolle, dass die Menschen mit Respekt und Anstand miteinander umgehen.

Was aber dabei nicht ganz aufgeht – der Unternehmer rief explizit zum «Gässle» auf. Der Begriff ist fasnächtlich besetzt. Dazu gehört nun mal gemäss Tradition der Marsch von kostümierten Piccolo- und Trommelformationen, sowie Guggenmusikern ohne festen Routenplan durch die Gassen der Basler Altstadt, wie auch auf der Seite des Basler Fasnachts Comité zu lesen ist.

