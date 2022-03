Ukraine-Russland – «Der Westen hat alle Regeln aufgegeben»

Sergei Garmonin, russischer Botschafter in der Schweiz, kontert Kritik an Russlands Angriff auf die Ukraine. Russland-Experte Alexander Dubowy ordnet ein.

Darum gehts Der russische Botschafter in der Schweiz äussert sich erstmals zum Ukraine-Russland-Konflikt. Er bezeichnet diesen aber nicht als Konflikt, sondern als «militärische Spezial-Operation».

Sie sei dazu da, die Russen in der Ukraine zu schützen, sagt er. Russland-Experte Alexander Dubowy widerspricht: Der Donbass sowie die russischsprachigen Städte Kiew und Charkiv würden dem Erdboden gleichgemacht. Von Schutz könne keine Rede sein.

Sergei Garmonin ist seit 2017 Botschafter der russischen Föderation in der Schweiz. Bisher hat er sich zu Russlands Angriff auf die Ukraine vom 24. Februar noch kaum geäussert. Am zweiten Wochenende nach Kriegsbeginn hat Garmonin schliesslich die Fragen von 20 Minuten schriftlich beantwortet. Der selbstständige Osteuropa-Experte Alexander Dubowy aus Wien ordnet die Antworten ein.

Wann hört der Ukraine-Krieg auf?

Sergei Garmonin: Die militärische Sonderoperation in der Ukraine kommt zum Ende, wenn die Ziele erreicht sind, die Wladimir Putin formuliert hat: Die Entmilitarisierung der Ukraine, es müssen Typen von Angriffswaffen vereinbart werden, welche in der Ukraine niemals eingesetzt oder hergestellt werden dürfen. Dann die Neutralität und nicht zuletzt die Entnazifizierung des Landes. Wir können nicht gleichgültig zusehen, wie heute in Europa Fackelträger unter neonazistischen Bannern marschieren und «Tötet die Moskali» rufen.

Alexander Dubowy: Neutralität im Sinne Russlands bedeutet nicht bloss militärische Neutralität, wie etwa die Schweiz und Österreich sie kennen. Sondern auch politische, wie beispielsweise in Turkmenistan. Die neutrale Ukraine muss also kreml-treu sein und völlig loyal gegenüber Russland. Zur Entnazifizierung: Tatsächlich gibt es in der Ukraine in der Politik und im Militär rechtsextreme Gruppen. 2012 erreichte die rechtsextreme Swoboda über zehn Prozent bei den Parlamentswahlen, und nach dem Euro-Maidan war sie in der Übergangsregierung vertreten. Seither hat sie deutlich verloren und ist seit 2014 nicht mehr im Parlament vertreten.

Wie verlaufen die Friedensgespräche?

Sergei Garmonin: Am 3. März fand in Belarus die zweite Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine statt. Es wurde eine wichtige Vereinbarung über einen vorläufigen Waffenstillstand getroffen, um humanitäre Korridore für die Zivilbevölkerung zu schaffen, damit die Zivilisten das Kriegsgebiet verlassen können. Die Ereignisse vom 5. und 6. März haben jedoch gezeigt, dass die ukrainischen Behörden die Vereinbarungen über die Schaffung humanitärer Korridore nicht einhalten: Die nationalistischen Milizen in den blockierten Städten wie Mariupol gehorchen dem Kiewer Regime nicht und ziehen es vor, Gebäude mit Zivilisten in die Luft zu sprengen.

Alexander Dubowy: In diesem Krieg wird von beiden Seiten ganz exzessiv Propaganda betrieben. Beide Seiten werfen einander vor, die humanitären Korridore zu missachten. Was nicht richtig ist, ist die Offenheit Russlands, die hier suggeriert wird. Putin gibt sich nur mit einem militärischen Sieg über die Ukraine oder mit bedingungsloser Kapitulation zufrieden, das sagt er ganz klar.

Wie reagieren Russland und Wladimir Putin auf die Sanktionen des Westens?

Sergei Garmonin: Die russische Seite betrachtet alle von den USA, der EU und leider auch von der Schweiz angekündigten Sanktionen als illegitim, da sie ohne Beschluss des Uno-Sicherheitsrats verhängt wurden. Dieser Druck kann unsere Entschlossenheit nicht beeinträchtigen, unsere Sicherheitsinteressen zu verteidigen. Und Russland wird angemessen reagieren: Die Gegenmassnahmen werden derzeit ausgearbeitet.

Alexander Dubowy: Die Sanktionen der EU und der USA werden Russland in den kommenden Monaten schwer treffen. Darüber hinaus haben sich viele Unternehmen aus Solidarität sogar freiwillig aus dem Geschäft mit Russland zurückgezogen. Jede Gegenmassnahme würde den Schaden für Russland noch vergrössern. Mit dieser klaren und vehementen Reaktion des Westens hat niemand gerechnet, auch Russland nicht.

Welche Auswirkungen haben die Sanktionen auf das Leben der russischen Bevölkerung?

Sergei Garmonin: Bisher waren die Auswirkungen auf das tägliche Leben begrenzt. In den vergangenen Jahren hat der Westen immer wieder betont, dass Sanktionen nicht auf die Bürger abzielen, sondern darauf, dass die Führung des betreffenden Staates den Druck der Weltgemeinschaft spürt. Jetzt spricht niemand mehr darüber. Die Beschlagnahmung von Vermögen der russischen Zentralbank und unserer Privatunternehmen ist die reinste Form von Raub und Diebstahl. Der Westen hat alle Regeln aufgegeben, die er dem internationalen Leben in den letzten 70 Jahren auferlegt hat. Aber wir sind in der Lage, jedem Druck zu widerstehen. Die Weltgemeinschaft ist nicht auf den Westen beschränkt, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt im Osten. Wir haben viele Freunde und Verbündete auf der internationalen Bühne. Der Versuch, Russland zu isolieren, ist zum Scheitern verurteilt. Je eher diese einfache Wahrheit auf beiden Seiten des Atlantiks erkannt wird, desto besser für alle.

Alexander Dubowy: Dass Russland noch viele Freunde und Verbündete hat, ist mehr als fraglich. Bei der jüngsten Abstimmung der Uno haben nur fünf Staaten gegen die Verurteilung Russlands wegen Angriffskrieges gestimmt: Russland selber, Belarus, Nordkorea, Eritrea und Syrien. Selbst Serbien hat gegen Russland gestimmt. Dass der Westen alle Regeln aufgegeben habe, die er sich während 70 Jahren auferlegte: Die Aggression, die wir vonseiten Russlands jetzt erleben, hat es in dieser Form seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben.

Demonstrierende in Russland werden zu Tausenden festgenommen. Wie rechtfertigt sich das in einer Demokratie?

Sergei Garmonin: In der Anfangsphase der Sonderoperation wurden mehrere Tausend Teilnehmer an illegalen Kundgebungen in allen russischen Städten festgenommen. Was den zweiten Teil Ihrer Frage betrifft, so können wir Ihrer Logik folgend nicht von einem demokratischen Charakter der herrschenden Regimes in Frankreich und Kanada sprechen. Denn es ist offenbar, wie sie mit der Gelbwestenbewegung beziehungsweise mit dem Freiheitskonvoi der kanadischen Trucker umgehen. Bürger in Russland können ihren Standpunkt vertreten, sie haben aber kein Recht, Kundgebungen abzuhalten ohne die entsprechenden Verfahren zu befolgen.

Alexander Dubowy: Die Strafrechtsverschärfung, die am letzten Freitag beschlossen und per Samstag in Kraft gesetzt wurde und die sogar rückwirkend ab dem 24. Februar 2022 gilt, verbietet es, das Wort Krieg oder Invasion im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt zu benutzen. Auch der Aufruf zu einer Antikriegs-Demonstration kann mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Das gilt für In- und Ausländer. Die Bürger in Russland können ihren Standpunkt mitnichten vertreten. Laut der russischen Menschenrechtsorganisation OVD-Info gab es bisher 13’000 Festnahmen bei Antikriegs-Demonstrationen, allein am 6. März wurden in ganz Russland 5000 Menschen festgenommen.

Gibt es aus russischer Sicht positive Ergebnisse der Invasion in die Ukraine?

Sergei Garmonin: Von welcher Invasion sprechen Sie? Es geht um eine Sonderoperation zur Entnazifizierung und Entmilitarisierung mit dem Ziel, die Zivilbevölkerung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk zu schützen. Wir werden das schaffen.

Alexander Dubowy: Die russische Armee macht derzeit den russischsprachigen Donbass dem Erdboden gleich. Zweitens werden die beiden grossen russischsprachigen Städte Charkiw und Kiew massiv angegriffen. Die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine wird mitnichten geschützt.

Bei der Invasion in die Ukraine handelt es sich um den ersten Angriffskrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie stellen Sie sich dazu?

Sergei Garmonin: Einmal mehr müssen wir auf die mangelnde Kenntnis der Nachkriegsgeschichte des modernen Europas hinweisen. 1999 führte die Nato einen Angriffskrieg in Europa gegen den unabhängigen und souveränen Staat Jugoslawien, nicht wahr? Nato-Flugzeuge begannen mit der Bombardierung Belgrads, wobei sie gezielt Passagierzüge und Brücken angriffen und das TV-Zentrum unter Beschuss nahmen. Mehr als 1700 Zivilisten wurden getötet. Die Nato-Munition mit angereichertem Uran löste in der serbischen Bevölkerung zahlreiche Krebserkrankungen und Erbkrankheiten aus.

Alexander Dubowy: Die Situation im ehemaligen Jugoslawien war anders. Es gab nachweisbare Kriegsverbrechen als unmittelbare Anlässe für den Eingriff der Nato. Dennoch war und bleibt dieser Einsatz sehr umstritten. In der Ukraine ist der unmittelbare Anlass nicht gegeben. Der angeblich seit acht Jahren dauernde Genozid im Donbass dient Russland als Vorwand für den Angriff.