Personalmangel: Jetzt reicht die Schlange am Flughafen Zürich schon fast bis zum Ausgang

Menschen stehen am Dienstagmorgen am Flughafen Zürich in langen Schlangen an, um durch den Sicherheitscheck zu gelangen. Es fehlt an Personal.

1 / 2 «Die Menschen standen fast bis zum Ausgang an», so ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. 20min/News-Scout Diese Bilder erreichten am Dienstag die Redaktion von 20 Minuten. 20min/News-Scout

Darum gehts Die Schlange am Flughafen Zürich reichte am Dienstag fast bis zum Ausgang.

Bereits über die Ostertage ist es am Flughafen Zürich zu langen Wartezeiten gekommen.

Dies hat mit einem Personalmangel bei der Kantonspolizei Zürich zu tun.

Die langen Schlangen am Flughafen Zürich nehmen nicht ab. Die Menschen stehen teils bis in die Abfertigungshalle hinaus an. Ein News-Scout schickte 20 Minuten am Dienstag Fotos vom Flughafen Zürich und sagte dazu: «So etwas habe ich noch nie erlebt, und ich fliege wirklich viel.» Die Warteschlange habe bis fast hinaus zum Ausgang gereicht, so der News-Scout weiter.

Das Problem ist nicht neu, immer wieder kommt es während der Stosszeiten zu solchen Wartezeiten. «Die Reisenden blieben jedoch alle ruhig, sie waren geduldig und es lief alles geordnet ab», erzählt der News-Scout weiter. Abgespielt haben sich die Szenen am frühen Morgen circa zwischen 6.30 und 7.30 Uhr. «Während dieser Zeit war der Peak der Warteschlange, danach ging sie wieder etwas zurück.»

Die Kantonspolizei selbst ist sich des Problems bewusst. Für 2023 sei die Erhöhung der Personalkapazitäten fix eingeplant. Das Personal müsse aber erst ausgebildet werden, heisst es auf Anfrage von 20 Minuten. Für die Sommermonate soll daher temporäres Assistenzpersonal zusätzlich Abhilfe schaffen. Auf eine erneute Anfrage heisst es vonseiten der Kantonspolizei Zürich, dass dies immer noch der gegenwärtige Zustand sei. Bereits über die Ostertage ist es am Flughafen Zürich zu langen Wartezeiten gekommen. Dort mussten Passagiere bis zu 1,5 Stunden anstehen. Wie ein News-Scout damals berichtete, seien nur zwei Zugänge zu den Sicherheitskontrollen geöffnet gewesen.

Nicht nur Zürich vom Personalmangel betroffen

Letztes Jahr kamen während der Hauptsaison nur 40 Prozent der Flüge rechtzeitig an. Die Warteschlangen an den Flughäfen reichten bis auf die Strassen. Stephan Widrig, Chef des Flughafens Zürich, wurde kürzlich deutlich, als er sagte: «Es wäre naiv, zu meinen, es laufe dieses Jahr deutlich reibungsloser als letztes Jahr.» Viele Flughäfen versuchen jetzt, Abhilfe zu schaffen, um die Abläufe trotz Personalmangels besser zu organisieren. So gibt es am Flughafen BER in Berlin kostenlos vorab buchbare Termine für den Sicherheitscheck.

Am Flughafen Zürich sind diese Slot-Buchungen nicht geplant, zumindest für den Moment nicht, wie Sprecherin Jasmin Bodmer-Breu zu 20 Minuten sagt. Nur Business-, First- und verschiedene Vielflieger-Kategorien profitieren in Zürich von einer Priority Lane. Der für die Sicherheitskontrolle zuständigen Kantonspolizei Zürich sei es nicht immer möglich, das geforderte Personalkontingent zu stellen. Deshalb könne es während der Stosszeiten bei der Sicherheitskontrolle «aktuell etwas längere Wartezeiten geben, als man dies von Zürich gewohnt ist», sagt Bodmer-Breu. Der Flughafen sei mit der Kantonspolizei dabei, Lösungen zu finden.

Mit diesen Tricks kannst du lange Wartezeiten am Flughafen vermeiden.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.