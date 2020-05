«Geht einfach nicht hin»

Jetzt ruft die Klimajugend zum Militär-Boykott auf

Die Klimastreik-Sektionen aus den Kantonen Waadt und Genf fordern junge Männer dazu auf, den Militärdienst zu verweigern und keine Abgaben zu bezahlen.

Nun haben Genfer und Waadtländer Klimaschützer einen offenen Brief an den Bundesrat geschrieben.

Menschen demonstrieren am 6. April 2019 in Genf dafür, dass der Klimakrise mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Was bringt viel Umweltverschmutzung und ist nutzlos? Die Armee, ist die Antwort einiger Klimastreik-Aktivisten auf diese Frage. In einer Pressemitteilung riefen die Waadtländer und die Genfer «Klimastreik»-Sektionen am Montag zu einem «Militärstreik» auf. «Wir fordern, dass die Armee radikal verändert oder abgeschafft wird», heisst es im offenen Brief an den Bundesrat. Die Armee befindet sich derzeit mitten in der Mobilisierung, um den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu unterstützen.