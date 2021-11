Neue Quarantäneliste – Jetzt sagen Ausländer reihenweise ihre Ferien in der Schweiz ab

Skigebiete leiden unterschiedlich stark

Nicht alle Ferienregionen leiden gleich stark unter der neuen Quarantäneliste: In Bern verlieren besonders Adelboden-Lenk-Kandersteg sowie die Jungfrau-Region viele ausländische Touristen. «Vor allem Gäste aus dem Vereinigten Königreich werden ausbleiben», sagt Pascale Berclaz, Direktorin Made in Bern.

Diese müsse darum bald wieder aufgehoben werden. «Quarantäne macht nur Sinn, wenn die neue Corona-Variante noch nicht in der Schweiz ist, aber das könnte ja jetzt schon nicht mehr der Fall sein», so Constantin. So gibt es bereits einen Verdachtsfall auf Omikron in der Schweiz.