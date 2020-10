«Wir haben inständig gehofft, dass Folgende niemals verkünden zu müssen: Wir müssen das Hive bis auf Weiteres schliessen», hiess es am Dienstag auf Instagram.

In Clubs und Bars gilt seit Montag schweizweit eine Sitzpflicht bei Konsumation.

Am Sonntag hatte der Bundesrat entschieden: Die Massnahmen werden aufgrund der steigenden Corona-Fälle verschärft. Unter anderem gilt seit Montag in Bars und Clubs eine Sitzpflicht bei Konsumation. Die neuen Regeln treffen vor allem das Nachtleben hart. Der Zürcher Club Hive hatte bereits am Dienstag darauf reagiert: «Wir haben inständig gehofft, das Folgende niemals verkünden zu müssen: Wir müssen das Hive bis auf Weiteres schliessen», hiess es auf Instagram.