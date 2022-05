Über 30 Grad: Jetzt schwitzt das Flachland – Hitze der Gefahrenstufe 4 im Anmarsch

Ausflüge an den See werden wohl in den nächsten Tagen eine beliebte Freizeitbeschäftigung sein.

Der heisseste Tag wird im Norden der Freitag. Dann gibt es recht verbreitet das erste Mal 30 Grad und mehr. Es liegen auch Mairekorde in Reichweite. An der Station Zürich-Flughafen liegt der Mairekord bei 31,9 Grad, in diese Grössenordnung dürften wir am Freitag auch kommen. Gibt es an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen Temperaturen von über 27 Grad, spricht man von Wetter der Gefahrenstufe 4. Dies ist nun in den kommenden Tagen der Fall.