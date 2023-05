Basel: Haft und Landesverweis für halsbrecherische Flucht vor Polizei

Das Ende der spektakulären Flucht und die Verhaftung filmte ein News-Scout. News-Scout

Darum gehts Ein damals 25-Jähriger leistete sich im September 2022 eine Verfolgungsjagd mit der französischen und der Schweizer Polizei.

Er brach dabei zig Verkehrsregeln und stoppte erst, als er ein Fahrzeug der Polizei rammte.

Dafür hat ihn das Basler Strafgericht nun wegen Gefährdung des Lebens und weiterer Delikte zu 22 Monaten Haft verurteilt.

Im Lacoste-Trainer schlurfte der 26-Jährige am Mittwoch vor die Richterin und als er nach der Urteilseröffnung endlich sitzen durfte, gab er sich keine Mühe, seine Ungeduld zu verbergen. Und sitzen muss der Franzose noch mindestens zwölf Wochen. Das Basler Strafgericht verurteilte ihn wegen Gefährdung des Lebens, qualifizierter grober Verletzungen der Verkehrsregeln und weiterer Delikte zu 22 Monaten Freiheitsstrafe und sprach einen sechsjährigen Landesverweis aus. Hinzu kommen Verfahrens- und Gerichtskosten in der Höhe von bis zu 17’000 Franken.

Unter Drogeneinfluss, in einem gestohlenen Auto und ohne Führerschein flüchtete er am 5. September letztes Jahr in Mulhouse (F) vor der Polizei. Die Fahrt bezeichnete Gerichtspräsidentin Dorrit Schleiminger als «halsbrecherisch». Er sei mit seiner Fahrweise fast zwangsläufig das Risiko eines Unfalls mit Todesopfern eingegangen.

In Basel raste er mit bis zu 100 km/h durch Strassen, die er nicht kannte, ignorierte mindestens eine rote Ampel, bog als Geisterfahrer in einen Kreisel ein und rammte schliesslich vorsätzlich ein Polizeifahrzeug. Dieses schob er über 40 Meter weit querstehend vor sich her, bis er schliesslich aufgab. «Das war skrupellos und zeugt von Ihrer Geringschätzung des Lebens», so Schleiminger.

30 Vorstrafen zu viel für eine gute Prognose

Das habe er alles schon verstanden, unterbrach sie der Beschuldigte. Das wisse er ja schon alles. «Jetzt seien Sie still. Sie sind zum Zuhören hier, sonst verweise ich Sie aus dem Saal», herrschte ihn die Gerichtspräsidentin an. Das machte Eindruck. Den Rest der Urteilsbegründung liess er still über sich ergehen.

Aufgrund seiner 30 Vorstrafen könne sie keine gute Prognose stellen. Günstige Umstände seien bei ihm nicht erkennbar, kam Schleiminger zum Schluss. In Frankreich wartet auf den 26-Jährigen dann bereits das nächste Strafverfahren. Das Auslieferungsgesuch sei bewilligt. Aber zuerst muss er seine Strafe in der Schweiz fertig verbüssen.