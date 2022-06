Umweltschutz: Jetzt setzen Getränkehersteller auf Plastikflaschen ohne Etiketten

Coca-Cola testet die etikettenfreie Flasche beim Mineralwasser und will so Plastik einsparen.

500 Kilometer Plastiketiketten sparen

Bei Umweltschützern und Umweltschützerinnen kommt das gut an. Nationalrat Beat Flach von der Grünliberalen Partei begrüsst «alles, was Verpackung spart», wie er zu 20 Minuten sagt. Auch Babette Sigg Frank, Präsidentin des Schweizerischen Konsumentenforums, ist auf Anfrage «begeistert, dass die Firma nun weniger Material verbraucht. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung», so Sigg.