Fideriser Heuberge – Jetzt setzt das erste Skigebiet freiwillig auf 2G-Pflicht

Corona-Regeln im Skigebiet

In geschlossenen Gondeln und Wartebereichen gilt Maskenpflicht in den Schweizer Skigebieten. Im Freien auf dem offenen Sessellift beispielsweise braucht es die Maske aber nicht. Der Verband Seilbahnen Schweiz beschloss zudem erst gerade eine Kapazitätsbeschränkung. Grosse Gondeln mit Platz für mehr als 25 Personen dürfen nur noch zu 70 Prozent ausgelastet sein. In den Restaurants auf der Piste gilt im Inneren Zertifikats- und Maskenpflicht, manche Restaurants setzen aber ebenfalls freiwillig auf 2G.