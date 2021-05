Camping-Boom hält an - Jetzt sind die ersten Campingplätze für die Sommerferien ausgebucht

Wildcamper werden gebüsst

In den vergangenen Jahren sind nur rund 40 Prozent der Camper in der Schweiz geblieben. 2020 waren es 80 Prozent. Werden die Stellplätze knapp, möchten viele wild campieren. Das Übernachten mit Wohnmobil oder Zelt in freier Natur ist aber verboten, ausser der Grundstückbesitzer hat seine Erlaubnis gegeben. Bei Zuwiderhandlungen drohen laut der Zürcher Kantonspolizei bis zu 80 Franken Busse.