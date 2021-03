Sportler und Sportlerinnen , ihr dürft aufhören zu lachen. Ob Skitürler, Langstreckenläufer, Ruderer oder Velofahrer innen , sie alle haben ihre Trinkflasche stets griffbereit; in vielen Sportoutfits sind Flaschenfächer oder ein spezieller Haltegurt integriert. Aber in der Mode? Wer braucht schon Wasser auf dem Weg ins Büro? Wer führt einen Flüssigkeitsvorrat spazieren? Richtige Antwort derzeit: Jeder. Und jede!

Die Winterkollektion 20/21 haben den Flaschenhalter, den man sich wie ein Täschli umhängt, als ultimatives Freihandaccessoire eingeführt. Wahlweise auch mit Karabinerhaken am Gürtel befestigt, zum Beispiel bei Jacquemus , erhältlich ab rund 360 Franken .

In den Saisons davor waren bereits allerlei Riemen aufgetaucht, mit deren Hilfe man wie ein Modesoldat Handy, Schlüssel und Portemonnaie um den Hals mittrug. Und nun kommt also noch das Wasserfläschli hinzu. Was nicht zuletzt dem aktuellen Trend geschuldet ist, das böse PET durch eine wiederverwendbare Trinkflasche zu ersetzen.