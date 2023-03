Liestal (BL) : «Jetzt sind wir gestrandet» – Strecke Olten-Basel unterbrochen

Bei der Bahnanlage in Liestal wurde am Donnerstag um kurz nach 14 Uhr eine Stellwerkstörung festgestellt. Die Störung könnte sich bis in den Feierabend ziehen. Hunderte Passagiere sind gestrandet.