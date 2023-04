Hochdeutsch-Debatte: «Jetzt sind wir schon so weit, dass es ein Nachteil ist, wenn man etwas perfekt kann»

Sie könnte es perfekt – aber darf es nicht sprechen: Newsmoderatorin Anna-Lisa Achtermann (29), die bis zu ihrem zehnten Lebensjahr in Deutschland lebte, hat auf Tiktok verraten, dass beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) akzentfreies Hochdeutsch nicht erwünscht ist. «Das sind Vorgaben bei Radio SRF. Man will einfach wie das Schweizer Radio tönen», so die Moderatorin. Achtermann verwendet im Radio also extra ein Hochdeutsch mit Akzent, obschon sie, wie sie sagt, «wie eine Deutsche» redet.