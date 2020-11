17 Schafe gerissen : Jetzt soll der Wolf am Gantrisch mit Gummischrot verjagt werden

Im Gantrischgebiet ist seit mehreren Wochen ein Wolf unterwegs und hat dort bereits 17 Schafe gerissen. Weil er wenig Scheu vor den Menschen zeigt, soll er nun vergrämt werden.

Am 11. Oktober wurden in Toffen vier gerissene Schafe aufgefunden. Seit dem Vorfall ist es in der Region zu weiteren Rissen gekommen, wie der interaktiven Karte des Amts für Landwirtschaft und Natur zu entnehmen ist.

Im Gantrischgebiet geht ein Wolf um: Seit dem 11. Oktober hat er insgesamt 17 Schafe gerissen und weitere verletzt, unter anderem in Toffen, Riggisberg und Helgisried. Die jüngsten Risse erfolgten gemäss Angaben des Kantons Bern in der Nacht auf Mittwoch in Niedermuhlern. Alle gerissenen Schafe waren ungeschützt. Das Jagdinspektorat geht von einem Einzeltier aus, für ein Rudel gebe es keine Anzeichen, heisst es in der Mitteilung der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion.