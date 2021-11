«Ich erhole mich zu Hause» – Jetzt soll sich Peng Shuai zu Wort gemeldet haben

Am Mittwoch veröffentlichten chinesische Medien einen angeblichen Brief von ihr. Doch Kritiker bezweifeln, dass dieser echt ist.

Die seit Tagen vermisste chinesische Tennis-Spielerin Peng Shuai hat offenbar einen offenen Brief an den Vorstehenden des Welttennis-Verbandes geschrieben. Darin erklärt sie, dass Gerüchte, wonach sie gegen ihren Willen festgehalten und sexuell missbraucht worden sei, nicht stimmten. «Ich werde nicht vermisst und meine Sicherheit ist auch nicht gefährdet. Ich bin zu Hause und erhole mich, alles ist gut. Danke, dass ihr euch um mich sorgt», schreibt sie.

WTA-Chef glaubt nicht an die Echtheit des Briefes

Shuai hatte online einem ehemaligen Vizepremierminister sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Der Post wurde bereits nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Seither war sie nicht mehr auffindbar . Bereits vor dem am Mittwoch publizierten Statement versicherten Regierungsvertreter Chinas, dass es der Sportlerin gut gehe. In der Tennis-Gemeinschaft löste der Fall weltweit Betroffenheit aus.

Die WTA reagierte am Mittwoch ebenfalls. In einer Mitteilung schreibt der Vorsitzende, Steve Simon, dass das chinesische Statement vom selben Tag seine Vorbehalte nur noch bestärkt hätte. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Tennis-Spielerin den Brief selbst verfasst hätte. Dies auch, weil sie weiterhin über sämtliche Kanäle nicht zu erreichen sei. Ihr Handeln in der Affäre nennt er «unglaublich mutig».