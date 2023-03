Madeleine McCann: Julia Faustyna hat DNA-Tests eingereicht

In einzelnen Posts in den sozialen Medien versucht sie zu beweisen, dass es sich bei Maddie und ihr um ein und dieselbe Person handelt.

Die 21-jährige Julia Faustyna, die sich auch Julia Wendell nennt, gibt auf Instagram und Tiktok an, sie könnte das Kind sein, das 2007 während eines Familienurlaubs in Portugal verschwunden ist. Als Argumente gibt Julia Ähnlichkeiten in Alter und Aussehen an. In verschiedenen Posts in den sozialen Medien versucht Julia zu beweisen, dass es sich bei Maddie und ihr um ein und dieselbe Person handelt. Auf ihren Social-Media-Plattformen hat Julia aufgrund von ihren Behauptungen Zehntausende Follower gewonnen.