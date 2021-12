Unterstufe Kanton Bern – Jetzt sollen Kulturschaffende den Lehrermangel beheben

In einem Aufruf an Kulturschaffende versucht der Kanton Bern den Personalmangel in den Schulen zu bekämpfen. Rund 100 Stellen sind momentan ausgeschrieben.

Darum gehts An den Primar- und Unterstufenschulen in Bern herrscht Lehrpersonenmangel.

Der Kanton Bern versucht mittels eines Aufrufes, Personal zu einer Um- oder Ausbildung zu motivieren.

Speziell die Kulturschaffenden, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind, werden dabei angesprochen.

Im Kanton Bern herrscht besonders an Primarschulen Personalmangel. Nun will man besonders Künstlerinnen und Künstler zu einem Berufswechsel bewegen, wie die «Berner Zeitung» berichtet. So hätten verhältnismässig viele von ihnen eine entsprechende Ausbildung, heisst es bei der Bildungsdirektion.

Mit einem Aufruf des Amts für Kindergarten, Volksschule und Beratung, an Schulen auszuhelfen, will der Kanton nicht nur dem Personalmangel an Primar- und Unterstufenschulen entgegenwirken, sondern auch die finanzielle Lage der Kulturschaffenden verbessern. Diese leiden stark unter der Pandemie, in der Aufträge ausbleiben, Veranstaltungen abgesagt werden und somit kein Geld verdient wird.

Rund 100 Stellen ausgeschrieben

Das Stellenportal für Primarlehrerinnen und Unterstufenlehrer zeigt: Rund 100 Stellen sind ausgeschrieben und konnten bisher nicht besetzt werden. Die offenen Stellen könne man im kommenden Sommer nicht alle mit diplomierten Lehrkräften der Pädagogischen Fachhochschule (PH) besetzen, meint Yves Brechbühler, Leiter Kommunikation der Bildungsdirektion gegenüber der «Berner Zeitung».

An den Schulen sind derweil viele Lehrpersonen am Anschlag. Fachkräfte, die kurz- oder langfristig ausfallen, können oft nicht vertreten werden. Amtsvorsteher Erwin Sommer will deshalb in seinem Aufruf auch Quereinsteigende überzeugen. Die fehlende pädagogische Ausbildung könne man auch berufsbegleitend erwerben, meint er weiter.

