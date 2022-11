Sorge vor Knappheit : Jetzt sollen wir schon für den übernächsten Winter Energie sparen

Dennoch soll weiterhin gespart werden: Bern will die Spar-Kampagne über den Winter weiterführen, heisst es. «Der Bund empfiehlt weiterhin, nur auf 20 Grad zu heizen, und zu duschen statt zu baden», so Zünd. Doch nun ist die Begründung eine andere: Nicht mehr für den kommenden, sondern für den übernächsten Winter soll gespart werden – sozusagen auf Vorrat.

«Ohne Sparen keine Solidarität zu erwarten»

«Im übernächsten Winter droht ein wesentlich grösserer Gasmangel in Europa», sagt BfE-Sprecherin Zünd. Dann sei zu befürchten, dass Putin den Gashahn von Anfang an zudrehe – und ganz ohne russisches Gas werde es in Europa sehr schwierig, die Gasspeicher für die kalte Jahreszeit zu füllen. Die Befürchtung, die wahre Energiekrise stehe uns erst in einem Jahr bevor, spiegelt sich auch darin, dass Strom und Gas für den Winter 2023/24 an der Energiebörse mit hohen Preisen gehandelt wird.