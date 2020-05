Transfergerüchte

Jetzt spricht der Bruder von Xherdan Shaqiri

Der Schweizer wird den FC Liverpool wohl verlassen. Mehrere Clubs sollen an ihm interessiert sein. Sein Bruder und Berater nimmt nun Stellung.

«Ich denke, dass es im Sommer zahlreiche Angebote für Xherdan geben wird.» Das sagt Erdin Shaqiri, Bruder und Berater des Liverpool-Spielers, in einer Show des kosovarischen Fernsehsenders KTV. Er spricht in der Sendung über die Situation seines Bruders und nimmt auch zu Transfergerüchten Stellung.

Einsatzminuten sind Mangelware

Wechselt «Shaq» also im Sommer zu der AS Roma oder zum FC Sevilla, zu den Clubs also, die bereits im Winter ihre Fühler nach dem Offensivspieler ausgestreckt haben sollen? Oder gibt es für den früheren, dreimaligen deutschen Meister mit Bayern eine Rückkehr in die Bundesliga? Dortmund soll gemäss «Sportbild» interessiert sein.