Weil am Rhein (D): Jetzt spricht der Halter des Hundes, der aus dem Auto geholt wurde

Dieser viermonatige Pomsky (Husky-Zwergspitz-Mischling) wurde letzte Woche aus einem Auto in Weil am Rhein (D) geholt.

In der Garage des Rheincenters in Weil am Rhein (D) an der Schweizer Grenze hat eine Leimentalerin die Scheibe eines VW Polo mit Zürcher Kennzeichen eingeschlagen, um einen Hund aus dem Auto zu retten. Das Tier sei apathisch gewesen und schliesslich umgekippt. Die Frau befürchtete, dass er im Polo überhitzt, wie sie zu 20 Minuten sagt.