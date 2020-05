Töffgangs bekämpfen sich

Jetzt spricht der Hells-Chef über den Rocker-Krieg von Belp

Die Aussagen unterscheiden sich teilweise und lassen doch tief blicken: Erstmals werden konkrete Details um das blutige Aufeinandertreffen von Hells Angels, Broncos und Bandidos vom Mai 2019 bekannt.

Noch immer ist unklar, was am 11. Mai 2019 in Belp BE genau geschah. An jenem Nachmittag kam es zur blutigen Fehde zwischen Anhängern der Zürcher Hells Angels, der Berner Broncos und der Bandidos, die in der Schweiz noch nicht richtig Fuss fassen konnten. Recherchen der «Sonntagszeitung» bringen nun ein wenig Licht ins Dunkel. Alles begann an einem Töfftreffen in Murten FR, als einige Bandidos ihre Lederkutte offen zur Schau trugen. Am selben Abend feierten rund ein Dutzend Bandidos an der Steinbachstrasse in Belp den Geburtstag eines Kollegen. Dabei waren auch ehemalige Broncos-Mitglieder, die wegen ihrer Bandidos-Sympathien aus dem Club geworfen worden waren, anwesend.