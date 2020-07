vor 59min

«Unterbeschäftigte Tiere sind gefährlich»

Jetzt spricht der Tiger King aus der Schweiz

René Strickler hat mit Raubkatzen seinen Lebensunterhalt verdient und für Schlagzeilen gesorgt. Der 71-Jährige erklärt, warum gelangweilte Tiger in Zoos gefährlich sein können.

von Christian Holzer

1 / 9 Der Schweizer René Strickler hat 40 Jahre als Dompteur gearbeitet. KEYSTONE In den 70er- und 80er-Jahren sorgte er international für Aufsehen. KEYSTONE Strickler arbeitete damals mit der grössten gemischten Raubtierdressur. KEYSTONE

Es war einer der schwärzesten Tage für den Zoo Zürich: Am 4. Juli tötete die Tigerdame Irina ihre Pflegerin. Wie es genau zum Unglück kommen konnte, ist noch immer unklar. René Strickler, der über 40 Jahre mit Raubkatzen arbeitete, zeigt sich gegenüber der «SonntagsZeitung» betroffen über den Vorfall. Langeweile könnte einer der Faktoren sein, warum die Pflegerin vom Tier getötet wurde.

Der 71-Jährige hat einen Haufen Erfahrung in dem Gebiet: In den 70er- und 80er-Jahren stand er mit der weltweit grössten gemischten Raubtierdressur vor Publikum und sorgte international für Aufsehen, später gründete er einen eigenen Tierpark. Der Ostschweizer, der 40 Jahre als Dompteur arbeitete, pflegte ein intensives Verhältnis zu seinen Tieren und verbrachte jede Minute mit ihnen: «Sie betrachteten mich als einer von ihnen.» Heute ist das jedoch anders. Raubtiere in Zoos werden «hands-off»-gehalten – also ohne Kontakt zum Menschen – in möglichst naturnahen Anlagen: «Die Gehege sind sehr gut gemacht mit Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere. Sie können die Wildnis und das Leben dort aber nicht ersetzen.»

Beschäftigung für Zoobewohner

Trotz Massnahmen wie dem Verstecken von Futter durch die Pfleger ist das Leben im Zoo für die trägen Tiere eher langweilig, heisst es in der Zeitung. Weder Revierkämpfe noch Futterjagd würden sie erleben. Strickler hat im Gegensatz dazu täglich mit seinen Raubkatzen gearbeitet: «Für die Tiere trägt ein interessantes, abwechslungsreiches Training zur Lebensqualität bei. Unterbeschäftigte Tiere sind ängstlicher, schreckhafter und damit gefährlicher.» Der Raubkatzenflüsterer ist überzeugt, dass es den Zootieren guttun würde, wenn mit ihnen gearbeitet würde: «Das hat nichts mit Zirkus oder Show zu tun, sondern mit Beschäftigung.»

Biss am eigenen Leib

Trotzdem ist auch Stricklers Methode nicht ungefährlich, wie ein Vorfall von 1988 beweist. Damals wurde der Dompteur von einer 200-Kilo-Tigerin attackiert, als er ihr kurz den Rücken zudrehte. Die Reisszähne verfehlten die Vene an seinem Oberschenkel um Millimeter: «Der 18. Oktober 1988 ist seither mein zweiter Geburtstag.» Wie im Fall von Zürich wurde das Weibchen auch nach diesem Vorfall am Leben gelassen. Erst nachdem er die Beziehung zu der Tigerdame wieder aufgebaut hatte, verkaufte er sie an einen Zoo in Deutschland.

Abscheu vor Joe Exotic

Dass die Arbeit mit Raubkatzen heute so in Verruf geraten ist, bedrückt Strickler: «Ich habe 17 Raubtiere vor der Tötung gerettet.» Wie die «SonntagsZeitung» schreibt, hat er nie Tiere aus der Wildnis bezogen. Alle stammten aus europäischen Zoos, wo es bis in die 80er-Jahre üblich war, überzählige Jungtiere zu töten.

Der weltweite Erfolg der Netflix-Serie «Tiger King» dürfte das kontroverse Image der Raubtierhaltung weiter befeuern. Strickler selber hat die Serie nicht gesehen. Laut der Zeitung reagiert der Ex-Dompteur jedoch mit Abscheu, wenn man ihm von den Methoden Joe Exotics erzählt.