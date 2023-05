Riehen BL: «Eine spirituelle Erfahrung, die einfährt» – jetzt spricht ein Body-Suspender

Am Wochenende beobachtete eine News-Scout in der Langen Erle eine Gruppe von Menschen, die Body-Suspension praktizierten. In einem Interview erklärt nun ein Experte aus der Szene, was es mit dieser Form der Körperkunst auf sich hat.

1 / 3 Eine Leserin entdeckte auf ihrem Spaziergang in Riehen eine Gruppe Menschen, die sich teilweise Metallhaken durch die Haut gestossen hatten. 20min/News-Scout Diese Praktik wird als Body-Suspension bezeichnet – eine Form der Körperkunst, bei der eine Person an temporären Piercings, in der Regel in Form von Haken, aufgehängt wird. 20min/News-Scout Bei der Polizei erkundigte sich die Leserin, ob dies denn legal sei. Sie fand heraus: «Die schreiten da nicht ein, weil es auf freiwilliger Basis geschieht und die Geschmäcker verschieden sind.» 20min/News-Scout

Darum gehts Am Wochenende beobachtete eine News-Scout in der Langen Erle in Riehen BS eine Gruppe von Menschen, die sogenannte Body-Suspension betrieben.

In einem Interview erklärt nun ein Experte aus der Szene, was es mit dieser Form der Körperkunst auf sich hat.

Laut der Polizei Basel-Stadt könnte es sich bei dem Vorfall in der Langen Erle um ungebührliches Verhalten gemäss Artikel 3 des Baselstädtischen Übertretungsstrafgesetzes gehandelt haben, heisst es auf Anfrage am Dienstag.

Am Wochenende beobachtete ein News-Scout in der Langen Erle eine Gruppe von Menschen, die Body-Suspension praktizierten. Dies ist eine Form der Körperkunst beziehungsweise Body Modification, bei der eine Person an temporären Piercings, in der Regel in Form von Haken, aufgehängt wird.

Über die Hälfte der Lesenden, die an einer 20-Minuten-Umfrage teilgenommen haben, hält die Praktiken in der Öffentlichkeit für unangemessen. Nun äussert sich ein Experte aus der Szene dazu, was es mit dem ungewöhnlichen Hobby auf sich hat.

Der Schweizer ist selbst in der Body-Suspension-Szene zu Hause und sticht die temporären Piercings, die es dazu braucht, auch in seinem eigenen Studio. «Das Ganze ist eine spirituelle Erfahrung, die einfährt», erklärt der Piercer gegenüber 20 Minuten.

Vor allem das erste Mal sei ein richtiger «Adrenalinflash», erzählt er. Auch sieht das Hängen an Haken laut dem Kenner schmerzhafter aus, als es eigentlich ist. Er beschreibt das Gefühl folgendermassen: «Bei meinem ersten Mal dachte ich, es fühlt sich an, wie an einem Saugnapf zu hängen.»

Manche Leute fasten vor der Body-Suspension

Grundsätzlich müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, um die Körperkunst auszuleben. Es gelte: keine Drogen, kein Alkohol und grundsätzlich keine Anfälligkeiten für Panikattacken. Auch sollten die Personen bei guter körperlicher Gesundheit sein.

Eine spezielle Vorbereitung ist indes nicht nötig. Laut dem Piercer stellen sich die ausübenden Personen ganz individuell auf die Session ein. «Manche fasten davor sogar. Jeder ist da anders», so der Experte.

Aufgehängt wird meist am oberen Rücken oder an den Schultern. Vor allem bei Anfängern werden diese Stellen bevorzugt. Der Piercer erklärt, dass jede Stelle am Körper auf einen Haken vorbereitet werden kann. Die Stellen werden im Vorfeld mit Nadeln durchstochen. Die Nadeln werden anschliessend durch die Haken ersetzt.

«Dass die Haut reisst, ist äusserst selten der Fall», so der Insider. Die grössere Gefahr bestehe darin, dass die Haken sich verbögen und öffneten, so der Mann aus der Szene. «Wenn ein Profi einen Haken setzt, passiert eigentlich nichts», so der Körperkünstler. Pro Haken könnten rund 150 Kilogramm aufgehängt werden, wenn sich die Person in der Luft nicht bewege. Sobald sich der aufgehängte Mensch bewegen wolle, müsse das Gewicht anders berechnet werden, erklärt er.

«Die Körperkunst ist nicht illegal»

Body-Suspension sei übrigens nicht illegal, so der Piercer. Es handle sich um eine einfache Körperverletzung und könne somit wie jedes andere Piercing oder Tattoo über eine Verzichtserklärung gehandhabt werden.

Ausschlaggebend sei am Ende, wo die Körperkunst ausgeübt werde. Laut der Polizei Basel-Stadt geht sie auf Meldungen ein, aus denen hervorgeht, dass sich Passantinnen oder Passanten über Handlungen in der Öffentlichkeit im Übermass stören. «Eine Polizeipatrouille nimmt dann vor Ort eine Beurteilung vor, redet mit den Verursachern, den Requirierenden und anderen anwesenden Personen», so der Polizeisprecher.

Ungebührliches Verhalten gemäss Artikel 3 des Baselstädtischen Übertretungsstrafgesetzes könnte im Fall vom Wochenende in Riehen BS «beispielsweise erfüllt gewesen sein», heisst es auf Anfrage. Bei der Kantonspolizei Basel-Stadt seien aber bis anhin noch nie Meldungen über Body-Suspension in der Öffentlichkeit eingegangen.