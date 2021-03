1 / 9 Schauspieler Elliot Page auf dem Cover des «Time»-Magazins. Time Magazine Am 1. Dezember outete sich der kanadische Schauspieler als nichtbinärer trans Mann. Bekannt geworden ist er als Ellen Page mit Rollen in den «X-Men»-Filmen, «Inception» und «Juno» – und als Teil des Main-Casts der Netflix-Serie «The Umbrella Academy». Instagram/elliotpage Seine Frau Emma Portner (26) gratulierte ihm – der seit dem Outing mit dem Pronomen «Er» oder auf englisch «They/Them» angesprochen wird – damals auf Social Media zum Outing mit den Worten: «Ich bin so stolz auf Elliot Page. Ich liebe dich so sehr.» Mittlerweile sind die beiden aber geschieden. Instagram/elliotpage

Darum gehts Elliot Page (33) ist auf dem neuen Cover des «Time»-Magazins.

Er hat sich im Dezember 2020 als trans geoutet.

Der «Umbrella Academy»-Star spricht im neuen Interview erstmals über seine geschlechtsangleichende OP.

Am 1. Dezember 2020 hatte sich Elliot Page mit einem längeren Social-Media-Post als nichtbinärer trans Mann geoutet. Elliot wirkte zuletzt in der Serie zur Graphic-Novel-Reihe «The Umbrella Academy» mit und wird auch in der kommenden dritten Staffel zu sehen sein. Seine Rolle der Superheldin Vanya Hargreeves (eine cis Frau) behält er, wie Netflix direkt nach seinem Outing bekannt gab.

Nun ziert 33-jährigen Kanadier, der 2007 mit «Juno» seinen grossen Durchbruch feierte, das Cover des «Time»-Magazins.

Im Interview mit «Time» schildert der 34-Jährige unter Tränen, wie es ihm in den vergangenen Jahren ergangen ist. Page beschreibt, wie mit zehn Jahren seine Karriere beginnt, und er Rollen bekommt, die zwar seinem Äusseren entsprechen, mit denen er sich aber nicht identifizieren kann. «Ich fühlte mich wie ein Junge», so Page. «Ich wollte ein Junge sein. Ich habe meine Mutter gefragt, ob ich das eines Tages sein darf.»

Er habe sich in vielen Filmen, wie im Erfolgsfilm «Juno» etwa, oft nicht wiedererkannt. Elliot Page, der im Kultfilm «Inception» oder in Marvel-Hits wie «X-Men: The Last Stand» mitspielt, leidet unter Angstzuständen und an Depressionen und überlegt, seine Karriere zu beenden.

«Lebensrettende OP»

Als sich Elliot Page 2014, als er noch als Frau lebt, als lesbisch outete, sei ihm eine Last von den Schultern gefallen. «Aber ist das Unbehagen in meinem Körper jemals verschwunden? Nein, nein, nein», so Page im Interview. Während des Lockdowns habe er sich schliesslich allem gestellt, habe Gedanken zugelassen, die er sonst unterdrückte. Im Dezember 2020 lässt sich Page schliesslich einer geschlechtsangleichenden OP unterziehen. Letztere, bei der er, wie er im Interview sagt, das Brustgewebe entfernen lässt, beschreibt er für sich als «lebensrettend».

Seine Mutter, die Tochter eines Pfarrers, aufgewachsen in den Fünfzigerjahren, hat ihn stets unterstützt. Als Page ihr vom «Time»-Interview berichtete, habe sie bloss einen Satz gesagt: «Ich bin so stolz auf meinen Sohn.»