Jetzt spricht Karin Keller-Sutter über den UBS-Verzicht

«Ich finde es schwierig über Gewinner und Verlierer zu sprechen in einer derart ernsten Situation für unser Land. Wenn ich in diesen Räumen bin, sehe ich die Bilder dieser Tage. Wir haben uns die Nächte um die Ohren geschlagen, weil eine Bank ihre Verantwortung gegenüber der Schweiz nicht wahrgenommen hat. Die Bank hat über Jahre Fehlentscheide gefällt. Am Schluss ist es zur totalen Vertrauenskrise gekommen. Bei einem Konkurs der CS hätten zahlreiche KMU ihr Guthaben verloren, der Zahlungsverkehr wäre eingebrochen. Es hätte eine internationale Krise gegeben. Deshalb war man froh, dass es die Lösung gab. Das war möglich, weil es eine andere starke Bank gab und wir die Garantien geben mussten. Aber die Lage war dramatisch. Wenn man Schaden abwendet, gewinnt man keinen Blumentopf. Aber in welcher Welt wären wir, wenn es anders gekommen wäre? Die Wirtschaftsdaten weltweit sind nicht sehr gut. Wir hätten auch in der Schweiz jetzt grösste Verwerfungen. Wir waren einfach dankbar, dass wir eine Lösung hatten, es war wohl die beste aller schlechten Lösungen.»