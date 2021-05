Bevor die Nati zu ihrem ersten Spiel nach Baku fliegt, trifft sich das Team ab dem 26. Mai in Bad Ragaz zum Trainingslager. Zudem sind zwei Vorbereitungsspiele in St. Gallen geplant: Am 30. Mai gegen die USA, am 3. Juni gegen Liechtenstein. Am 7. Juni geht es dann in Richtung Aserbaidschan, wo die Nati am 12. Juni gegen Wales spielt.