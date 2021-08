Nach Luna Schweigers Unfall - Jetzt spricht Rapper Jamule über den Unfall

Luna Schweiger (24) wurde am Samstagmorgen in einen schweren Autounfall verwickelt. Dabei wurde sie verletzt.

Schauspielerin Luna Schweiger (24) war am Samstagmorgen in Berlin-Schöneberg in einen Autounfall verwickelt. Das hat ihr Vater, Filmstar Til Schwieger (57) gegenüber der «Bild am Sonntag» bestätigt. Der Unfallwagen, ein Mercedes AMG A 35, ist in den frühen Morgenstunden von der Strasse abgekommen und seitlich gegen einen Laternenmast geknallt.