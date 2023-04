Jetzt spricht Sascha Ruefer über seine Xhaka-Aussage

Sascha Ruefer ist seit den 90er-Jahren beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) angestellt. In einer Folge der neuen Nati-Doku «The Pressure Game» kommt er ebenfalls als Experte zu Wort.

Ich habe versucht, dem Ganzen keine Beachtung zu schenken. Doch dann hat es angefangen, mich zu belasten. In Absprache mit meinen Vorgesetzten haben wir entschieden, dass wir etwas machen müssen. Ich will transparent sein.

Im Rohmaterial der Dokumentation fällt im Anschluss an das Interview ein heikler Satz zu Granit Xhaka . Wie ist dieser zu verstehen?

Wenn man diesen Satz alleine stehen lässt, geht das natürlich nicht. Er entspricht nicht meinem Gedankengut. Ich sage zuvor im Interview als auch danach im Gespräch, wie dieser Satz einzuordnen ist. Granit Xhaka ist einer, der sagt, er will Weltmeister werden. Einer, der sagt, ich bin der Grösste. Das ist etwas, was der «Klischee-Schweizer» nicht sagt. Aber genau das ist es auch, was diese Nationalmannschaft wie auch die ganze Schweiz ausmacht.