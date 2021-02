Jede Woche gehen 800 Millionen Franken verloren

Über 10’000 Geschäfte sind zurzeit laut Detailhandelsverband Swiss Retail durch den Bund geschlossen. Jede Woche gingen durch den Lockdown Umsätze in der Höhe von 800 Millionen Franken verloren. In gewissen Segmenten seien bis zu 90 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit. In vielen Fällen reiche auch die Härtefallverordnung nicht aus, Filialen blieben auf bis zu 90 Prozent ihrer Fixkosten sitzen.