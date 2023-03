Terrain 1: Heute startet die erste Rakete aus dem 3D-Drucker

Die Raumfahrtfirma Relativity Space will Geschichte schreiben.

Revolution in der Raumfahrt : Um 19 Uhr Schweizer Zeit soll die erste Rakete aus dem 3D-Drucker vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida starten. Gebaut, oder besser gesagt gedruckt, wurde die Terrain 1 von der Firma Relativity Space. Das Unternehmen hat sich hohe Ziele gesetzt, die Kosten und Emissionen in der Raumfahrt zu senken.

Terrain 1 ist eine Nutzlastrakete, die in Zukunft Lieferungen in den Weltraum transportieren soll. Die komplett wiederverwendbare Rakete besteht zu 85 Prozent aus Materialien, die im 3D-Drucker produziert wurden. Damit ist die etwa 34 Meter grosse Rakete das grösste 3-D-gedruckte Objekt in der Geschichte.