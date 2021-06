Temperatursturz am Wochenende - Jetzt stehen bereits die ersten Sommergewitter an

Doch auch mit freundlichen Abschnitten ist am Freitagnachmittag zu rechnen.

Mit dem heissen und sonnigen Sommerwetter ists dieses Wochenende schon wieder vorbei. Der Freitagmorgen startet mild und teils bewölkt. Vom Westen bis ins zentrale Mittelland gibt es viele Wolken am Himmel und gebietsweise ziehen bereits die ersten Regengüsse vorüber, vereinzelt gibt es gar Blitz und Donner.

Am Nachmittag lockern sich die Wolken wieder etwas auf und es dürfte lokal wieder sonniger werden. Im Jura wachsen am Nachmittag bald Quellwolken in die Höhe und vor allem da gibt es stellenweise Regengüsse und Gewitter. Lokal sind Starkregen, plötzliche Sturmböen und Hagel möglich. Temperaturen 23 bis 26 Grad, auf 1000 Meter gibts noch 21 Grad, wie «SRF Meteo» angibt.