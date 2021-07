Kampf gegen tiefe Impfbereitschaft - Jetzt steht die Impfpflicht auch in der Schweiz zur Debatte

Die angekündigten Massnahmen erhöhten die Impfnachfrage sofort: Innerhalb weniger Stunden buchten die Französinnen und Franzosen rund 1,3 Millionen neue Impftermine. Auf der anderen Seite löste die Ankündigung auch viel Unmut aus: In den sozialen Medien brach ein Shitstorm über Macron und seine Regierung herein.

Hospitalisierungen könnten höher sein als in Grossbritannien

Macron begründete das Impfobligatorium mit einer vierten, durch die Delta-Variante ausgelösten, Corona-Welle. In der Schweiz knackten die Corona-Fallzahlen am Dienstag seit Anfang Juni erstmals wieder die 400er-Marke. Die Taskforce warnt vor einem baldigen Anstieg von Hospitalisierungen, der aufgrund der tieferen Impfrate heftiger ausfallen könnte als in Grossbritannien, wie das Gremium in seiner Lagebeurteilung schreibt.