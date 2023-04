Italien: Bärin hat Jogger getötet

Am vergangenen Mittwoch kam es im norditalienischen Val di Sole zu einer Tragödie: Der 26-jährige Andrea P. war zum Joggen unterwegs – und sollte davon nicht zurückkehren. Seine Leiche wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von der italienischen Polizei inklusive Hundestaffel gefunden. Schnell war klar, dass der junge Italiener von einem Bären getötet worden war – beziehungsweise einer Bärin. Das hat die Auswertung der DNA-Spuren an seinem Leichnam ergeben. Bei der «Täterin» handelt es sich um die Bärin JJ4, auch «Gaia» genannt, wie die «Bild»-Zeitung berichtet. Sie ist die 17-jährige Schwester von Bär «Bruno», der bereits 2006 in Bayern abgeschossen wurde.