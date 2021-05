Mangel bei Computer-Chips - Jetzt steigen die Preise für Autos und Spielkonsolen

Denn weltweit fehlt es an Computer-Chips.

Weltweit fehlt es zurzeit an Mikro-Chips.

Auch Dell kämpft mit dem Chip-Mangel. Die Knappheit werde laut Gründer Michael Dell wohl ein paar Jahre anhalten, schreibt das «Handelsblatt» . Nintendo leidet ebenfalls unter der Knappheit: So könnte es gemäss diversen Medienberichten bald zu Engpässen bei der Spielkonsole Nintendo Switch kommen.

Apple kündigte aufgrund des Engpasses sogar einen Umsatzverlust von bis zu 4 Milliarden Dollar an. Dabei leiden nicht nur Elektronikhändler unter dem Chip-Mangel: Auch der Autoindustrie mangelt es an Elektronik-Chips für die Produktion der Fahrzeuge.

So rechnet VW mit einem Produktionsverlust von mindestens 100’000 Autos. Audi und Daimler mussten sogar schon Schichten drosseln und ihre Produktion zurückfahren. Ford musste die Produktion im Autowerk in Köln fast komplett einstellen und BMW rechnet mit Problemen in der zweiten Jahreshälfte.