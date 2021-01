Das sind die neune Handys Galaxy S21 und S21+: Die Geräte kommen in einem neuen Design daher. Die Kamera-Schale ist jetzt voll in das Gehäuse eingebaut. Das macht die Kamera robuster und stylischer.

Die Geräte sind in vier verschiedenen Farben erhältlich und verfügen über innovative neue AMOLED-Displays. 120 Hz-Bildwiederholungsrate ist jetzt der Standard, passt sich aber automatisch an die Nutzung des Gerätes an, um die Batterie nicht zu stark zu belasten.