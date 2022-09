Wegen Stromkrise: Jetzt streichen erste Organisatoren das Public Viewing für die WM

Als Grund dafür führen sie die Stromkrise an.

Die Organisatoren verzichten in diesem Jahr auf die Durchführung des Public Viewings.

Wird es in diesem Jahr nicht geben: Bilder vom Public Viewing 2021 am Bielersee.

Am Bielersee, im Nidauer Seemätteli, wird zu dieser WM das traditionelle Public Viewing nicht stattfinden. Dies teilt die Eventra GmbH mit, die das Public Viewing seit einigen Jahren durchführt. Laut Communiqué haben sich die Geschäftsführer Lukas Hohl und Marcel Sallin dazu entschieden, auf die Durchführung zu verzichten.

Hohl und Sallin führen dafür mehrere Gründe an: die Zeit der Durchführung, dass die WM in Katar umstritten ist, und die Stromkrise. «Wir können nicht auf der einen Seite über Stromsparmassnahmen diskutieren und auf der anderen Seite während über vier Wochen ein Zelt beheizen und während über zehn Stunden täglich Fussball auf der Grossleinwand bieten», so Hohl und Sallin.