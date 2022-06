Flughafen Heathrow: Jetzt streikt auch noch das Londoner Flughafenpersonal

Lufthansa streicht 2200 weitere Sommer-Flüge

Gemäss «Bild»-Informationen will die Lufthansa weitere 2200 Flüge in den Monaten Juli und August streichen. Erst vor zwei Wochen hatte die Fluggesellschaft bekanntgegeben, 900 Flüge an den Flughäfen München und Frankfurt aus dem Programm zu nehmen. Nun werden an den beiden Flughäfen weitere innerdeutsche und innereuropäische Flüge gestrichen. Personalnot und die Pandemie seien die Gründe für die Streichungen.