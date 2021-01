Interessierte erfahren dort was für Jobs es bei der CIA gibt und wie hoch ein Einstiegsgehalt ist. Dabei wirbt der Geheimdienst auch aktiv um Studenten. Jobs als Geheimdienstagenten auf verdeckten Auslandseinsätzen sind aber eher weniger aufgelistet.

Sprach-Offiziere und Grafikdesigner gesucht

Für geheime Missionen sucht die CIA Personen für Einsätze als Sprach-Offizier. Wer sich bewerben will, muss fortgeschrittene Fremdsprachenkenntnisse und kulturelle Erfahrung mitbringen, um genaue und schnelle Übersetzungen zu liefern. Der Einstiegslohn liegt bei diesem Job zwischen 67’747 und 112’240 Dollar jährlich.

Bewerben können sich aber nur US- oder Doppelbürger. Die Kandidaten müssen sich zum Zeitpunkt der Bewerbung auf amerikanischem Boden befinden. Dabei gilt das Mindestalter von 18 Jahren. Zudem müssen Bewerber bereit sein, nach Washington zu ziehen.

Mehr Frauen und Afroamerikaner

Wenn die Rekrutierung nur über persönliche Kontakte von gegenwärtigen CIA-Mitarbeitern erfolgen würde, wären laut Dorn Frauen oder Afroamerikaner benachteiligt. Denn diese Gruppen seien in der CIA mit über 20’000 Angestellten bislang untervertreten. «Die Angabe eines Startgehaltes in einer Stellenausschreibung ist im amerikanischen Arbeitsmarkt zudem üblich», so Dorn.