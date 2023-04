Österreich: «Klima-Shakira» Anja Windl sucht die grosse Liebe

In einem vermutlich nicht ganz ernstgemeinten Post sucht sie nun nach einem Partner oder einer Partnerin mit österreichischer Staatsbürgerschaft.

Aktivistin Anja Windl ist in Österreich als «Klima-Shakira» bekannt.

Die deutsche Staatsbürgerin könnte ihre Aufenthaltsbewilligung in Österreich nämlich bald verlieren. Am Gründonnerstag wurde Anja Windl über drei Stunden lang von der Fremdenpolizei einvernommen. Die Einvernahme sei «sehr anstrengend» und «teilweise auch sehr unangenehm» gewesen, sagt die 26-Jährige. Vordergründig sei es darum gegangen, ob sie die Voraussetzungen dafür erfülle, längerfristig in Österreich zu bleiben.