Sonja Engelbrecht: Neue Hinweise im ungelösten Mordfall

Ein Unbekannter ermordete die damals 19-jährige Sonja Engelbrecht vor 28 Jahren. Bis heute ist der Fall ungelöst, doch jetzt kommt wieder Bewegung in die Ermittlungen. Wie der Leiter der Münchner Mordkommission, Stephan Beer, am Dienstag in München erörterte, muss sich Sonjas Mörder rund um das Versteck ihres Leichnams gut ausgekannt haben. Da komme kein Pilzsammler oder Wanderer einfach so vorbei, so Beer.