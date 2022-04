Personalknappheit?: Jetzt sucht Putin per Stelleninserat nach Soldaten für die Invasion der Ukraine

Auch in der U-Bahn, hier in der Stadt Nowosibirsk, hängen Plakate, auf denen für die russischen Streitkräfte geworben wird.

Wer in Russland derzeit auf Online-Stellenportalen einen Job sucht, dürfte nicht um die unzähligen Inserate herumkommen, mit denen Personal für die russische Armee rekrutiert werden soll. Die Funktionen sowie vorausgesetzte Erfahrungen sind vielfältig: Vom einfachen Maschinengewehr-Soldaten bis hin zu höheren Positionen scheint der Kreml derzeit in fast allen Truppengattungen auf der Suche nach Verstärkung zu sein, wie die « Bild » berichtet.

«Gewaltige Tragödie»

Die Flut an Inseraten dürfte ein weiterer Hinweis darauf sein, dass Kreml-Chef Wladimir Putin beim Einmarsch in die Ukraine nicht mit derart hohen Verlusten auf russischer Seite gerechnet hat. Zuletzt sprach der Kreml offiziell von rund 1350 toten russischen Soldaten, während die Ukraine von fast 20’000 getöteten Russen spricht. Auch Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die «bedeutenden Verluste» auf russischer Seite letzte Woche als «gewaltige Tragödie».

Schon jetzt dürften abertausende Vertragssoldaten für die russische Regierung kämpfen. Laut «BBC» standen schon im Jahre 2020 fast 400’000 Vertragssoldaten bei der russischen Armee im Einsatz. Auch die Suche nach passenden Kandidaten geschah bereits in der Vergangenheit über Jobportale, seit Ende Februar hat die Zahl der ausgeschriebenen Stellen aber massiv zugenommen. Alleine auf dem Portal «Superjob» sind 500 Stellen ausgeschrieben, die auf die Website des russischen Verteidigungsministeriums führen. Startdatum bei allen Stellen war zunächst der 13. April, das Datum wird aber laufend nach hinten verschoben.

Zehn Tage nach der Bewerbung im Kriegsgebiet

Eine Journalistin der «BBC» machte den Selbsttest und gab sich als 25-jährigen Schüler aus, der einen Schützenpanzer fahren könne und kein Problem damit habe, bald in der Ukraine zu kämpfen. Rasch erkundigten sich die potentiellen Arbeitgeber nach Details und luden den vermeintlichen jungen Mann zu einem Gespräch ein. Andere informierten bereits am Telefon, wie schnell der ausgedachte Bewerber im Kriegsgebiet wäre und wohin er genau geschickt würde. «Innerhalb von zehn bis 15 Tagen werden Sie als Vertragssoldat formalisiert und gehen direkt ins Kriegsgebiet. Ein Kurzzeitvertrag dauert pro Jahr drei bis sechs Monate», hiess es beispielsweise in einem dieser «Bewerbungsgespräche».