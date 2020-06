Harley-Davidson Live Wire

Jetzt surrt Harley elektrisch

Trotz Verzögerungen bei der Einführung und einem Produktionsengpass wegen der Corona-Krise rollt die Harley-Davidson Live Wire nun fast lautlos auf Schweizer Strassen.

1. Die Power

Statt des typischen mächtigen V2-Motors dominiert ein gewaltiger Akku im Heizkörperformat die Optik. Darunter liegt längs der Elektromotor wie ein abschussbereiter Torpedo. Mit dem Funkschlüssel in der Jackentasche wird der Antrieb über eine Taste scharfgeschaltet, bevor die elektrische Herrlichkeit über einen weiteren Tastendruck freigegeben wird – diese Prozedur verhindert ungewolltes Gasgeben. Das, was kommt, ähnelt dem Ritt auf der Kanonenkugel: Extrem mächtig und konstant schieben 116 Newtonmeter Drehmoment und 78 kW die 249 Kilogramm wiegende Harley voran.

2. Die Performance

3. Das Feeling

Das Ambiente ist so bequem, dass auch längere Touren genussvoll möglich sind – ohne sich zurückzuhalten, ermöglicht die 15,5-kWh-Lithium-Ionen-Batterie im normalen Fahrbetrieb sicher die versprochenen 158 Kilometer. Immerhin. Die Rekuperation, also die Energierückgewinnung durch den vom Schub angetriebenen E-Motor, wirkt wie eine Motorbremse, wahlweise wie ein Zweitaktmotor fast ohne Gegenkraft im Segelbetrieb oder besonders stark, was wiederum die Bremsen schont. Beides hat seinen Reiz und fördert den Flow, sofern man sich darauf eingelassen hat. Hochwertige Federelemente bieten einen sportlichen Fahrkomfort. Geräuschlos ist das Elektro-Vergnügen nicht: Der Antrieb surrt so laut, dass viele Verkehrsteilnehmer den Kopf zum ungewohnten Geräusch drehen.