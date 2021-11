Schweizer Talente bei Red Bull BC One Cypher - Jetzt tanzen Leaf und Deijva um den Einzug ins Breakdance-Weltfinal

Für die Breakdancerin Leaf aka Oliva Rufer aus Birr AG und den Breakdancer Deijva aka David Bächi aus Embrach ZH gilt es ernst: Am Donnerstag ab 20 Uhr stellen sich die beiden der letzten Vorrunde des internationalen Tanzwettbewerbs Red Bull BC One Cypher. Ihr Ziel: das grosse World Final am 6. November in Polen.