«Vor lauter Alpen den Berg nicht gesehen»

Nun tappte also auch die Migros in die Watzmann-Falle. «Bei der Bildauswahl haben wir vor lauter Schweizer Alpen den Berg nicht mehr gesehen», sagt dazu Migros-Sprecherin Cristina Maurer. «In Zukunft werden wir bei der Bildauswahl besonders darauf achten, dass die (schöne) Landschaft auch wirklich in der Schweiz ist.» Ein zweites Katalog-Bild zu den Ferien in der Schweiz zeigt übrigens den Genfersee – und der liegt zu grossen Teilen in der Schweiz.