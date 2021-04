Vom Sechseläuten ist in Zürich selbst nur wenig zu spüren – an öffentlichen Gebäuden hängen die Fahnen. Nicht so bei Trams und Bussen, wie ein News-Scout entsetzt feststellt: «Ich habe festgestellt, dass diese nicht mit den an Feiertagen sonst üblichen Fähnlein beflaggt sind. Wir haben Sächsilüüte. Das höchste Zürcher Fest.»