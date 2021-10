Stundenlanger Total-Ausfall – Jetzt überdenken Influencer und Firmen ihre Facebook-Abhängigkeit

Die Facebook-Dienste Whatsapp, Instagram und Facebook waren am Montagabend stundenlang down.

Die genervten Nutzerinnen und Nutzer wechselten scharenweise zu anderen Messengerdiensten. Die Downloadzahlen von Telegram und Signal schossen am Montagabend in die Höhe. Der Schweizer Anbieter Threema registrierte zehnmal so viele neue Nutzerinnen und Nutzer pro Stunde wie üblich, wie eine Sprecherin sagt. Zwanzigmal so viele Nachrichten gingen raus – mehr als an Silvester oder bei einer Fussball-Meisterschaft.